AB 16 saat sonra üzülebildi

Cumartesi sabaha karşı 01.00’de Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence ve Minçevir’i SCUD/Ebrus balistik füzeleriyle vuran ve 3’ü çocuk 13 sivili katleden Ermenistan ordusu, önceki gece yarısı başlayan ikinci insani ateşkesi de hemen bozdu. Ermenistan ordusu, gece yarısından hemen sonra Cebrayıl’ın çevresi ve Araz Nehri boyunca kurtarılan köylere havan ve toplarla ateş açtı. 00.00-04.00 arasında sınırdaki Gedebey ve Tovuz’daki mevzilere de büyük kalibreli silahlarla ateş açıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ise “Ermenistan, savaş uçaklarıyla Azerbaycan ordu mevzilerini bombaladı” mesajını paylaştı. Batı başta olmak üzere Dünya ülkeleriyse Erivan’ın katliamlarını ateşkese uyma çağrısı yapmak dışında seyretmeye devam ediyor. Batı basınında Ermenistan’ı kınayan haber veya yazılar yer almıyor.

ÖZEL GÜÇLER DE KAÇTI



Dünkü saldırılarda askeri kayıp yaşanmadı. Saldırılara anında yanıt verildi. Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca ilgili faaliyetini sürdürdüğü, Ermenistan’a ait mevzilerde son kuvvet olarak savaşan özel güçlerin de siperlerden geri çekildiği öğrenildi. Dün ateşkes yürürlüğe girene kadar, Ermenistan ordusuna ait 2 S-300 uçaksavar sisteminin füze atış istasyonu, 5 T-72 tank, 3 Grad füze sistemi, 2 Smerç roketatar sistemi,1 D-20 obüs, 1 KS-19 uçaksavar topu ve mühimmat taşıyan 6 aracın imha edildiği aktarıldı.

TARİHİ KÖPRÜYE BAYRAK DİKİLDİ



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından “Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarihi Hudaferin Köprüsü’ne Azerbaycan bayrağı dikti. Yaşasın Azerbaycan halkı. Karabağ Azerbaycan’dır.” paylaşımında bulundu. İran-Azerbaycan sınırında Araz Nehri üzerinde yer alan ve 11. yüzyılda inşa edilen Hudaferin Köprüsü, kurtarılan Cebrail ili sınırları içerisinde bulunuyor. Azerbaycan ordusu dün öğlen Dağlık Karabağ bölgesinde tarihsel olarak önemli bir geçmişe sahip Şuşa kentine de girdi.

FUZULİ’DE KIŞLAYI BIRAKIP KAÇTILAR



Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 yıl sonra özgürlüğüne kavuşturulan Fuzuli’de Ermeni askerlerinin kışlayı bırakıp kaçmak zorunda kaldığını bildirdi. Söz konusu kışlada ele geçirilen tank, zırhlı araç, top ve diğer silahların görüntüleri de resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

SU-25 VE BİR İHA DÜŞÜRÜLDÜ



Dün öğle saatlerinde Ermenistan’a ait bir Su-25 savaş uçağının, Cebrail yönünde Azerbaycan ordusuna saldırı girişiminde bulunduğu ancak hemen imha edildiği belirtildi. Azerbaycan ordusu önceki gün de aynı yönde Ermenistan ordusuna ait bir Su-25 savaş uçağını düşürmüştü. 27 Eylül’de başlayan Karabağ harekatı sürecinde daha önce 2 Ermeni SU-25 savaş uçağı da dağa çarparak yok olmuştu. Dün ayrıca işgalden kurtarılmış Horadiz kasabası istikametinde uçan Ermenistan İHA’sı imha edildi.

AB’DEN 16 SAAT SONRA ‘ÜZÜNTÜ’ AÇIKLAMASI



Avrupa Birliği (AB) Sözcüsü Peter Stano, Gence’de 13 sivilin şehit olduğu ve sivilin yaralandığı saldırıdan tam 16 saat sonra ‘üzüntü’ açıklaması yaptı. Stano,”AB, Azerbaycan’ın Gence kentine gece düzenlenen ve sivillerin ölmesi ve yaralanmasına neden olan saldırılardan üzüntü duymaktadır” ifadesini kullandı.15 Ekim’de de Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlenen saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

RUS MEDYASINDAN KAYIPLARA ÇARPITMA



Ermenistan’ı desteklediği bilinen Rusya’nın medyasından yüz kızartıcı bir adım geldi. Azerbaycan ordusunu, “saldırgan”, işgalci Ermenistan güçlerini ise “mağdur” göstermeye çalışan Rus medyası, bazı durumlarda Ermenistan ordusunun saldırılarında zarar gören Azerbaycan’a ait sivil yapılar Ermenilere aitmiş gibi yayınladı. Komsomolskaya Pravda gazetesinin internet sitesindeki bir haberde ise Ermenistan’ın Gence’ye saldırısında yıkılan binanın fotoğrafı, “Azerbaycan ordusunun Stepanakert’e saldırısında yıkılan bina” başlığıyla servis edilmesi Azerbaycan halkında tepkiye neden oldu.

AVRUPA’DA 3 ÜLKEDE DESTEK EYLEMLERİ



Almanya, İsviçre ve Avusturya’da, Ermenistan ordusunun Azerbaycan’ın Gence kentindeki sivillere yönelik saldırılarını protesto etmek ve Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonu desteklemek için gösteriler düzenlendi.