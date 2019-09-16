9/11'in mucize bebeği

ABD’de bir hastanede, 9/11 olayları olarak da bilinen 11 Eylül saldırılarının 18. yıldönümünde saat 09.11’de 9 libre 11 ons (4 kilo 394 gram) ağırlığında bir bebek dünyaya geldi. Dört çocuk annesi Cametrione Malone-Brown “Christina üzücü bir zamanda gelen minik mucize. Yıkım ve ölüm arasındaki yeni bir hayat o” dedi. Hastanenin kadın hastalıkları servisinde 35 yılı aşkın süredir çalışan Rachel Laughlin çarşamba günkü doğumu “tarihi bir olay” diye niteledi. Laughlin, “11 Eylül bir facia günüydü, Christina biraz umut ve mutluluğun bebeği” dedi.