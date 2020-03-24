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  3. 91 yaşındaki Türk, 10 günde virüsü yendi

91 yaşındaki Türk, 10 günde virüsü yendi

91 yaşındaki Türk, 10 günde virüsü yendi

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan 91 yaşındaki Kahramanmaraşlı İbrahim Özalp, yakalandığı koronavirüsünü yendi.

Doktorlar yaptığı açıklamada, Özalp’in solunum yollarının açık olması ve bağışıklık sisteminin kuvvetli olmasının hastalığı atlatmasında büyük rol oynadığını belirterek bağışıklık sistemi kuvvetli olan herkesin hastalığı atlatabileceğini ifade etti.

Öte yandan Güney Kore’de koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen 93 yaşındaki kadın da, 13 günlük tedavisinin ardından tamamen iyileşti. 


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