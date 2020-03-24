91 yaşındaki Türk, 10 günde virüsü yendi

Doktorlar yaptığı açıklamada, Özalp’in solunum yollarının açık olması ve bağışıklık sisteminin kuvvetli olmasının hastalığı atlatmasında büyük rol oynadığını belirterek bağışıklık sistemi kuvvetli olan herkesin hastalığı atlatabileceğini ifade etti.

Öte yandan Güney Kore’de koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen 93 yaşındaki kadın da, 13 günlük tedavisinin ardından tamamen iyileşti.