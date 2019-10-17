9 yıldır mahzende kıyameti bekliyorlardı

Aile güvenli bir yere yerleştirildi. Çiftliğin kiracısı Josef B. adında 58 yaşındaki bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Çiftlik dokuz yıl önce kiralandı. Drenthe bölgesindeki Ruinerwold Köyü yakınlarındaki boş bir çiftlik, 9 yıl önce Josef B. adlı bir kişi tarafından kiralanmıştı. Yerel medya olayı, “ailenin yıllardır mahzende ‘kıyameti beklediği’ biçiminde” duyurdu.