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9 yaşında üniversiteyi bitirecek

9 yaşında üniversiteyi bitirecek

8 yaşında orta öğrenimini bitiren Simons, Eindhoven Üniversitesi elektrik mühendisliğini 1 yılda tamamlayarak 9 yaşında mezun oluyor. Küçük dâhi, Guinness’e ‘en genç üniversiteli’ olarak girecek. 

Belçika’da dünyaya gelen Laurent Simons, henüz 8 yaşındayken 6 yıllık orta öğrenimi 1,5 yılda tamamlayarak doğrudan üniversiteye geçmeye hak kazandı. IQ (Entelektüel Zeka Seviyesi) 145 çıkan Laurent, üniversite tercihini Hollanda’daki Eindhoven Teknik Üniversitesi’nden yana kullandı. Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde okuyan üstün zekalı Laurent, diplomasını almak için son projesini tamamlayarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girecek ve üniversite mezunu en genç insan olacak. Laurent’in babası, oğlunun diğer çocuklarla ve oyuncaklarla oynamadığını söyleyerek, “Laurent, yarın bir marangoz olmaya karar verse bile mutlu olduğu sürece bizim için sorun olmaz” demişti. 


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