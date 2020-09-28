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  • 89 yaşındaki kurye götürdüğü siparişten 92 bin TL bahşiş aldı
28 Eylül 2020 Pazartesi 09:02 | Son Güncelleme:

89 yaşındaki kurye götürdüğü siparişten 92 bin TL bahşiş aldı

89 yaşındaki kurye götürdüğü siparişten 92 bin TL bahşiş aldı
DHA

ABD'de 89 yaşında pizza kuryeciliği yapan bir adam, götürdüğü siparişten 12 bin dolar (92 bin TL)'lik bahşiş aldı.

ABD’de 89 yaşındaki bir pizza servisçisi adrese götürdüğü siparişten 12 bin dolar (92 bin TL)'lik bahşiş aldı.

Kibarlığı ve güler yüzüyle tanınan Newey için Valdez ailesi TikTok hesaplarında bir bağış kampanyası başlattı.

Newey’in bu kadar çok çalışmaması gerektiğini düşünen aile topladıkları 12 bin doları ‘TikTok ailesi’ adlıyla imzalı bahşiş çekini Newey’e teslim etti. Newey, "Teşekkürler dışında ne söyleyeceğimi bilmiyorum.

Yıllardır bu işi yapıyorum. Böyle bir şeyle karşılaşmamıştım" diyerek, yaşadığı olayla ilgili şaşkınlığını dile getirdi. ABD’de yıllardır kuryelik yapan Derlin Newey turnayı 89 yaşında vurdu. New York'ta yaşayan Valdez ailesine pizza götüren kurye Newey, 12 bin dolarlık (yaklaşık 92 bin TL) bahşişi kaptı. 

Kibarlığı ve güler yüzüyle tanınan Newey için Valdez ailesi TikTok hesaplarında bir bağış kampanyası başlattı. Newey’in bu kadar çok çalışmaması gerektiğini düşünen aile topladıkları 12 bin doları ‘TikTok ailesi’ adlıyla imzalı bahşiş çekini Newey’e teslim etti. Newey, "Teşekkürler dışında ne söyleyeceğimi bilmiyorum.Yıllardır bu işi yapıyorum. Böyle bir şeyle karşılaşmamıştım" diyerek, yaşadığı olayla ilgili şaşkınlığını dile getirdi.

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