84 yaşındaki Türk pilot 50 yıldır ABD semalarında

Yarım asırdan fazla bir süredir ABD’de özel uçak pilotu olan 84 yaşındaki Sevgin Oktay, “Amerika’da uçmadığım yer kalmadı. Uçmak benim için bir hobi” dedi. Tekirdağ doğumlu olan Oktay, üniversite eğitimi için 1955’te ABD’ye geldiğini sonrasında IBM’de hem üretim hem de geliştirmede teknoloji müdürlüğü yaptığını kaydetti. Çocukluğunda Safranbolu’da kurban derilerini verdikleri hava üssündeki pilotların uçak gösterileriyle ilk defa uçmaya ilgisinin başladığına işaret eden Oktay, şunları anlattı: “Çalıştığım IBM’in yanında ufak bir havaalanı vardı. Öğle araları oraya gider yarım saatlik uçuş dersleri alırdım. 1968 senesinde pilotluk lisansımı aldım.”

Çocuğu tedavi gören aileye bayram turu

Her yaştan insanı sevindirmek için de uçuşlar yapan Oktay, New York Başkonsolosluğunun yönlendirmesiyle küçük kızları kemik rahatsızlığı nedeniyle uzun süre hastanede tedavi gören Türk bir aileye de bayram hediyesi olarak New York turu verdi.