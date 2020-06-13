Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8191
  • 7,6779
  • 379.357
  • 109835
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. 8 bin kilometreden nükleer bomba gönderebiliyor! Fransa'dan ateşlendi
13 Haziran 2020 Cumartesi 14:24 | Son Güncelleme:

8 bin kilometreden nükleer bomba gönderebiliyor! Fransa'dan ateşlendi

8 bin kilometreden nükleer bomba gönderebiliyor! Fransa'dan ateşlendi

Fransa'da stratejik balistik füze denemesi gerçekleştirildi. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, başarılı bir stratejik balistik füze atışı yaptıklarını belirterek “Fransız nükleer caydırıcılığını” yerine getirmiş olduğunu söyledi.

Parly yaptığı yazılı açıklamada 12 Haziran Cuma günü Finistere bölgesinde M51 stratejik balistik denemesinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş olduğunu ifade etti. Kıtalararası balistik bir füze olan M51 8 bin kilometre mesafedeki hedeflere nükleer bombalar gönderebildiğini belirten Parly, gelişmeden son derece memnun olduğunu belirtti. Bu denemenin Fransa’nın mükemmel savunma teknolojisine sahip olduğunun göstergesi olduğunu kaydeden Bakan Parly, “Aynı zamanda bu Fransız egemenliğine bağlılığımızı gösteriyor” dedi.

Stratejik balistik füzelerin “Fransız nükleer caydırıcılığı ve egemenliği için zaruri” olduğunu savunduğu açıklamasında füze denemesinde nükleer başlık kullanılmadığı ve Fransa’nın uluslararası taahhütlerine “sıkı bir şekilde” uyulduğunu yazdı.

Nikah merasimlerinde uygulanacak tedbirler yayımlandı
Bahriye subayının fedakarlığı duygulandırdı: Bakan Akar arayarak tebrik etti
NUN Okulları kabul süreci Haziran'da!
Antalya'da şüpheli ölüm! DJ bu halde bulundu
2-1'lik maçtan sonra transfer bombası! İşte yeni teknik direktör
Suriye sınırında yangın çıktı!

Suriye sınırında yangın çıktı!

Survivor'da yürekler ağza geldi! Nisa 3 metre yükseklikten düşt&#

Survivor'da yürekler ağza geldi! Nisa 3 metre yükseklikten düştü, Elif hastanelik oldu!

TSK'dan Akdeniz'de 'gövde gösterisi'

TSK'dan Akdeniz'de ''gövde gösterisi''

Havadan görüntülendi: Burası Roma değil Mersin

Havadan görüntülendi: Burası Roma değil Mersin