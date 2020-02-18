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  3. 77 metre... Mürettebatı yok! 'Hayalet' gemi yine ortaya çıktı

77 metre... Mürettebatı yok! 'Hayalet' gemi yine ortaya çıktı

77 metre... Mürettebatı yok! 'Hayalet' gemi yine ortaya çıktı

İrlanda’nın Cork Kontluğu kıyısına Tanzanya bandıralı MV Alta yük gemisi vurdu. Geminin mürettebatsız olduğu kaydedildi.

Irishexaminer’in aktardığına göre, sahil güvenlik temsilcisi, kıyıya vuran 77 metrelik geminin mürettebatsız olduğunu belirterek, “Bu oldukça sıra dışı” dedi.

Kaynak, geminin büyük ihtimalle Dennis Kasırgası yüzünden kıyıya vurduğunu da sözlerine ekledi.

Hayalet geminin en son yaklaşık 6 ay önce Afrika yakınlarında görüldüğü aktarıldı.

Eylül 2018’de, geminin Bermuda Adaları yakınlarında tespit edildiği bildirilmişti. Gemi arıza yapmış, mürettebat tahliye edilmişti. 

Geminin kaptanını bulma girişimlerinin sonuç vermediği ifade edildi. (Sputnik)


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