7.2 milyon dolarlık bağış ağlattı

Basketbolu bıraktıktan sonra NBA takımlarından Charlotte Hornets’ın sahibi olan Jordan, bağışlarıyla açılan iki hastanede sağlık sigortası bulunmayan yaklaşık 35 bin kişiye 5 yıl boyunca ücretsiz sağlık hizmeti verilecek. Jordan, “Beni yıllarca destekleyen bu halka bir şeyler verebildiğim için çok mutluyum. Hayatımı Illionis ve diğer yerlerde kazandım ancak her şeyin nerede başladığını da unutmadım. Bu daha başlangıç” diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.