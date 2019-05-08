714 asker kırmızı tabutlarla gömüldüler
Sovyet askerlerinin ceset parçaları, kızıl tabutlara konularak tekrar gömüldü. İkinci Dünya Savaşı'ndan arta kalanları, tabutlara koyarak sırtladı. Tamı tamına 714 askerden geriye kalanları gönüllüler buldu!
Gönüllü ekiplerin araştırmaları sonucu ortaya çıkarılan 714 askerin ceset parçaları kırmızı tabutlarla toprağa verildi.
Gönüllü arama ekipleri, İkinci Dünya Savaşı'ndan arta kalanları, tabutlara koyarak sırtladı.
Sovyet askerlerinin ceset parçaları, kızıl tabutlara konularak tekrar gömüldü.
Rusya'nın Petersburg kentinin 50 kilometre doğusundaki Sinyavino köyünün yakınlarında düzenlenen törene yüzlerce kişi katıldı.
41 kızıl tabut, Rus savaş şarkıları ve merasim kıtasının ateşleriyle gömüldü.