Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7469
  • 6,3554
  • 271.351
  • 105380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. 7 maddeden suçlu bulundu, Trump tepki gösterdi: Ülke tarihinde böylesi görülmedi

7 maddeden suçlu bulundu, Trump tepki gösterdi: Ülke tarihinde böylesi görülmedi

7 maddeden suçlu bulundu, Trump tepki gösterdi: Ülke tarihinde böylesi görülmedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası döneminde danışmanlığını yapan ve Rusya soruşturmasında ismi geçen Roger Stone, aralarında "Kongre'ye yalan söylemek" ve "adaleti engellemek" gibi maddelerden suçlu bulundu.

Washington Mahkemesinde jüri, ABD'deki Rusya soruşturması kapsamında ocak ayında gözaltına alınan ve daha sonra kefaletle serbest bırakılan Stone hakkındaki kararını açıkladı.

Jüri, Stone'u aralarında "Kongre'ye yalan söylemek", "adaleti engellemek" ve "tanıkların gözünü korkutmak" gibi 7 maddeden suçlu buldu.

- Trump'tan tepki

Trump ise karar hakkında Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Şimdi Roger Stone'u yalan söylemekten suçlu buluyorlar ve yıllarca hapse tıkmak istiyorlar." ifadesini kullandı.

Hillary Clinton, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in de yalan söylediğine işaret eden Trump, bu isimlere ne olacağını sordu.

Trump, "Ülkemiz tarihinde daha önce hiç görülmemiş bir çifte standart." değerlendirmesinde bulundu.

- Stone'a yönelik suçlamalar

Stone, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in yürüttüğü, Rusya'nın 2016'da ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarının araştırıldığı soruşturma kapsamında ocak ayında gözaltına alınmıştı.

İddianamede, Stone, Trump'ın başkanlık seçimlerindeki rakibi Hillary Clinton'ın kampanya yöneticisi John Podesta'nın, Rus bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen ve Wikileaks'te yayımlanan e-posta yazışmalarıyla ilgili suçlanmıştı.

Savcı Mueller, Stone'un Wikileaks'in elindeki bilgilerden haberdar olduğunu öne sürmüştü.  (AA)


Masterchef Ekin, o ünlü oyuncunun kuzeni çıktı!
'Demet çok özel, çok kıymetli'
Acun Ilıcalı merakla beklenen o yarışmacıları açıkladı!
Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'nın benzerini buldu! Yeni fenomen aşkı olay oldu
Kararı öğrenince çılgına döndü!
<p>Tuzla’da yaşayan karı koca, iddiaya göre evlerine 2 yıldan beri gelen temizlikçi kadının hırsızlı

Temizlikçiden Şüphelenip Odaya Kamera Koydular, Hayatlarının Şokunu Yaşadılar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

EURO 2020'nin müthiş stadyumları