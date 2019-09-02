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57 numara ayakla rekorlar kitabında

57 numara ayakla rekorlar kitabında

Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşayan 16 yaşındaki Lars Motza isimli genç, 57 numara ayak numarasıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Yaklaşık 35 santimetre uzunluğunda ayağa sahip olan genç, dünyanın en uzun ayaklı insanı olarak onaylandı. Motza’nın ailesi, oğullarının doğum sonrası ölçülen ayak numarasının standartların çok üstünde 9.5 santim olduğunu kaydetti. Şimdi kendine göre ayakkabı bulmakta zorlanan genç adam, özel ayakkabı yaptırmak zorunda kalıyor. 

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