57 numara ayakla rekorlar kitabında

Yaklaşık 35 santimetre uzunluğunda ayağa sahip olan genç, dünyanın en uzun ayaklı insanı olarak onaylandı. Motza’nın ailesi, oğullarının doğum sonrası ölçülen ayak numarasının standartların çok üstünde 9.5 santim olduğunu kaydetti. Şimdi kendine göre ayakkabı bulmakta zorlanan genç adam, özel ayakkabı yaptırmak zorunda kalıyor.