556'ncı Alay vuruldu, Erivan Brüksel'e koştu

27 Eylül’de başlayan işgalde topraklarını geri almak için savaşan Azerbaycan, önceki gece Ermenistan’a ait 400 askerin bulunduğu 556’ncı alay taburunu imha etti. Askeri birliğin yeniden yapılanmak üzere Ararat’a döndüğü öğrenilirken Azerbaycan Savunma Bakanlığı, operasyonların Ağdere, Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı yönlerinde devam ettiğini aktardı.

NATO: 'TARAF DEĞİLİZ'



Ağır kayıplar veren Ermenistan'ın Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, yeniden bir ateşkes arayışı için Brüksel'in kapısını çaldı. NATO ve AB yetkilileriyle bir araya gelen Sarkisyan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü. Michel, görüşmenin ardından Ermenistan'ın ateşkese bağlı kalması gerektiğini söyledi. Stoltenberg ise Sarkisyan ile görüşmesinde NATO'nun çatışmanın tarafı olmadığını belirtti.

'HERKES SİLAHA SARILSIN'



Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova’da görüştü. Toplantı sürerken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan "Sorunun diplomatik çözümü yok. Herkes silaha sarılmalı. Ya zafer ya yenilgi. Karabağ olmadan Ermenistan olmaz" diyerek herkesi cepheye çağırdı.

18. MOTORİZE TÜMENİ KAÇTI, 4 İHA DÜŞÜRÜLDÜ



Cebrail ve Gubadlı istikametinde Ermenistan ordusuna bağlı 18. motorize tümenin kayıp vererek geri çekildiği belirtildi. 5. muhrip alayının da mevzilerini ve mühimmatları ele geçirilrdi. 6’ıncı ve 7’inci muhrip alaylarında ise çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi. Dün Ermenistan'a ait 4 İHA düşürüldü.

Ermenistan ordusundan birçok askeri malzeme kaldı.

TEÇHİZATI BIRAKIP GERİ ÇEKİLİYORLAR



27 Eylül-20 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan Ordusu, Ermenistan’a ait şu askeri araçları ele geçirdi: 4 S-300, 241 tank, 50 zırhlı piyade aracı, 17 kundağı motorlu top, 58 havan topu, 53 tank savar, 70 Grad füze sistemi, 2 Uragan füze sistemi, 2 Yars füze sistemi, 3 tor, 5 KUB ve krug, 40 OSA uçaksavar, 12 İHA, 1 Elbrus balistik füze sistemi, 1 Toçka-U, 8 radar aracı, 198 kamyon.

100'DEN FAZLA YER KURTARILDI

27 Eylül’den bu yana Ermenistan’ın saldırıları nedeniyle 63 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 292 kişi yaralandı. 1981 ev, 90 apartman ve 386 kamu binası zarar gördü, 100’ün üzerinde yerleşim yeri işgalden kurtarıldı.

BAYRAKTAR ÖNERİSİ



Azerbaycan’da gazeteci Cavanşır Hesenli, Karabağ’da işgalden kurtarılan bazı köylere “Bayraktar” ismi verilmesini önerdi.

1 KASABA İLE 21 KÖY KURTARILDI



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaparak işgalden kurtarılan yerleri açıkladı: "Mincivan kasabası, Fuzuli'nin Dörtçınar, Kürtler, Yukarı Abdurrahmanlı, Kargapazar, Aşağı Veyselli ve Yukarı Aybasanlı; Cebrail ilinin Sarafşa, Hasankaydı, Fuganlı, İmambağı, Taşveyselli, Aktepe ve Yar Ehmedli; Hocavend'nin Ağcakend, Mülküdere, Taşbaşı, Güneşli ve Veng köyleri kuratırıldı. Veng köyünün ismi Çınarlı oldu. Ordumuz Zengilan'ın merkeziyle Havalı, Zerneli, Memmedbeyli, Hekeri, Şerifan ve Muganlı'yı kurtardı."

‘AZERBAYCAN ASKER İSTERSE TEREDDÜT ETMEYİZ’



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CNN Türk’te Tarafsız Bölge’de Ahmet Hakan’ın sorularını yanıtladı.

ERMENİSTAN: Azerbaycan’dan bir askeri talep olsa, Türkiye tereddüt etmez, Cumhurbaşkanımız hiç tereddüt etmez. Türkiye ile Azerbaycan arasında zaten askeri iş birliği anlaşması vardır. Azerbaycan’ın böyle bir ihtiyacı olursa açıktan yapar bunu Türkiye. Dolaylı yönlere gitmesi gerek yok Türkiye’nin, Azerbaycan’ın da yok. Ermenistan’a dışarıdan illegal boyutta, askeri destek geldiğini biliyoruz. Mühimmat olarak geldiğini görüyoruz. PKK’nın PYD’nin bölgede savaşçı olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Rusya’daki görüşmelerde Türkiye’nin yer almaması büyük bir eksiklikti. Türkiye’nin olmadığı bir masadan çözüm çıkma şansı yok.

DOĞU AKDENİZ: Ana karanın kıta sahanlığı vardır. Adacıkların kıta sahanlığı olamaz. Değil Yunanistan, kim olursa olsun, Türkiye ne bir karış toprağını, ne de denizindeki bir damla suyunu kimseye vermez. Bedeli ne olursa olsun.