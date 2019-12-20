55 yıl önce kaçırılan bebek bulundu

ABD’nin Chicago kentinde yaşayan Chester ve Dora Fronczak’ın bir günlük bebeği Paul, 26 Nisan 1964’te Michael Reese Hastanesi’nden kaçırıldı. Anne Dora’dan bebeğini doktora göstereceğini söyleyerek alan hemşire kılığındaki bir kadın kayıplara karıştı. FBI’ın iki yıllık çalışması sonucunda New Jersey alışveriş merkezinde terk edilmiş iki yaşındaki bir çocuk, Fronczak çiftine kendi bebekleri diye teslim edildi. 10 yaşına geldiğinde kaçırıldığını öğrenen Paul Fronczak, 40 yıl sonra ailesini ikna edip DNA testi yaptırdı ve gerçek ortaya çıktı. Dora ve Chester tarafından yetiştirilen Paul Fronczak gerçek kimliğini bulma arayışına başladı. 55 yaşındaki bir çocuk babası Paul, biyolojik anne ve babasının yıllar önce ölen Rosenthal isimli bir aile olduğunu, gerçek adının da Jack Rosenthal olduğunu öğrendi.

KİMLİĞİ GİZLİ TUTULDU

FBI ise birkaç ay önce gerçek Paul Fronczak’ı buldu. Michigan’da yaşayan ve ismi gizli tutulan gerçek Paul şu an sessiz kalmayı tercih ediyor. Anne Dora hayatta ve 55 yıl sonra anne oğul kavuşması yaşanması bekleniyor.