55 gündür koronavirüs testi pozitif
İtalya'da şubatta korona teşhisi konulan model Dobroiu'nun testi yaklaşık 2 ay sonra da pozitif çıktı. Genç kadın ülkedeki en uzun süreli vaka durumunda.
İtalya’nın Bologna şehrinde yaşayan model Bianca Dobroiu, 28 Şubat’ta 40 derece ateşle Sant’Orsola Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan testler sonucu 23 yaşındaki Dobroiu’ya koronavirüs teşhisi koyuldu.
DURUMU SÜREKLİ DEĞİŞKEN
6 gün hastanede tedavi gören Dobroiu, semptomlar ortadan kaybolup durumu stabil hale gelince evinde karantinaya gönderildi. O tarihten bu yana 6 kez test uygulanan genç modelin sonuçları pozitif çıkmaya devam ediyor. 55 gündür virüsle mücadele eden Dobroiu’nun ülkedeki en uzun süreli vaka olduğu açıklandı.