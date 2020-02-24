53 yıllık iktidar... Togo'da Gnassingbe yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Togo basınındaki haberlere göre, Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu tarafından açıklanan kesin olmayan sonuçlara göre, 7 adayın yarıştığı seçimin ilk turunda kayıtlı 3,6 milyon seçmenden yaklaşık 2,77 milyonu oy kullandı.

Katılım oranının yüzde 76,63 olduğu seçimin galibi, oyların yüzde 72,36'sını alan Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe oldu. Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibi Agbeyome Kodjo ise oyların yüzde 18,37'sini aldı.

Yaklaşık 1,94 milyon seçmenin oyunu alan Gnasssingbe, ilk turda yüzde 50'yi aştığı için ikinci tur düzenlenmeyecek.

Gnassingbe, cumhurbaşkanlığı görevini dördüncü dönem üstlenecek.

Sonuçlar, Anayasa Mahkemesi'nin teyidiyle kesinleşecek.

"Yeniden güven için teşekkürler"

Cumhurbaşkanı Gnassingbe, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, kendisini seçenlere teşekkür etti.

"Yeniden güven için teşekkürler. Evet, işe koyulalım." ifadesini kullanan Gnassingbe, demokrasi adına seçim galibiyetini kutlayan gençleri tebrik etti.

Muhalefet seçimi kazandığını iddia ediyor

Sonuçların açıklanmasından birkaç saat önce, muhalefetin adayı Kodjo, ellerindeki sonuçlara göre yüzde 57 ila 61 oranında oy aldığını ve seçimi kazandığını ileri sürdü.

Seçimin olaysız geçtiği ancak bazı sandıklara sahte oy atıldığı iddia edildi.

Seçim komisyonu, Katolik Kilisesi'nin seçimlerde gözlemci bulundurma talebini reddetmiş, bağımsız gözlemci grubu Togo Ulusal Danışma Sivil Toplumu'nun 500 üyesinin akreditasyonunu "seçimlere müdahale etmeye hazırlandıkları" gerekçesiyle iptal etmişti.

Gnassingbe ailesi 53 yıldır iktidarda

Ülkeyi 1967'den bu yana yöneten babası Gnassingbe Eyadema'nın 2005'te kalp krizi geçirmesinin ardından düzenlenen tartışmalı seçimle göreve gelen Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe, sonraki ihtilaflı seçimleri de kazanarak 3 dönem iktidarda kaldı.

Togolular, 2017'de "50 yıl yeter" sloganıyla, anayasada cumhurbaşkanının görev süresini sınırlamayan maddenin değiştirilmesi talebiyle protesto gösterileri düzenlemişti.

Muhalefet, Ağustos 2017'den Aralık 2018'e kadar düzenlediği protestolar, iş bırakma eylemleri ve açlık grevleriyle ülkeyi yönetilemez hale getirmeye çalışmıştı.

Gnassingbe, görev süresinin 5 yıllık 2 dönem ile sınırlandırılmasına dair anayasa değişikliğinin, geçmiş dönemleri kapsamamasını şart koşmuş, muhalefet cumhurbaşkanına 2020 ve 2025 seçimlerinde aday olarak 10 yıl daha iktidar şansı vermemek için bu şartı reddetmişti.

Daha sonra ana muhalefetin Aralık 2018 genel seçimlerini boykot etmesiyle Gnassingbe'nin partisi parlamentoda çoğunluğu elde ederek anayasa değişikliğini istediği şekliyle parlamentodan geçirmeyi başarmıştı.

(AA)