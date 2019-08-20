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  3. 50 yıllık mektup Alaska'da kıyıya vurdu 

50 yıllık mektup Alaska'da kıyıya vurdu 

50 yıllık mektup Alaska'da kıyıya vurdu 

Rus deniz subayının 50 yıl önce yazdığı ve şişenin içinde denize attığı mektup, Alaska kıyısında bulundu. Subay ise yazısını imzasından tanıdı.

ABD’nin Alaska eyaletinde bir Rus deniz subayı tarafından 50 yıl önce yazılmış şişe içinde mektup bulundu. Shishmaref şehrinde, avda kullanmak için çıra ve odun toplayan Tyler Ivanoff, Anchorage’ın kuzeybatısına 965 kilometre mesafedeki Shishmaref yakınlarında bir şişe içerisine konulmuş mektup buldu. Ivanoff, Rusça yazılı mektubu okuyamadığı için sosyal medya hesabında paylaştı. Rusça bilenler tarafından mektubun 20 Haziran 1969’da Rus subay Anatoly Botsanenko tarafından yazıldığını ortaya çıktı. Rus devlet kanalı “Russia-1” mektubun sahibi Botsanenko’ya ulaştı. Botsanenko’nun, mektubun kendisinin olduğu konusunda şüpheye düştüğü ancak imzasını gördükten sonra inandığı belirtildi. Mektubu yazdığında 36 yaşında olan ve Sulak isimli gemide görev yapan Botsanenko’nun, bulan kişinin kendisine cevap yazması için mektubuna adres bilgilerini eklediği aktarıldı. 

Mürettebata yanıt istedi

The Nome Nugget gazetesine göre mesajda, “Rusya Uzakdoğu Filo’sunun ana gemisi VRXF Sulak’tan içten dileklerimle! Şişeyi bulanı selamlıyorum ve ondan Vladivostok -43 BRXF Sulak adresine tüm mürettebata cevap vermesini istiyorum. (...) Size sıhhat, uzun ömür ve mutlu bir deniz yolculuğu diliyoruz” ifadeleri yer alıyor.

 

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