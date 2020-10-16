46 yıl sonra gelen yoğun ilgi: Kapalı Maraş'a ziyaretler çoğalıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde bulunan ve 46 yıl sonra bir bölümü halkın kullanımına açılan Kapalı Maraş, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

AA'da yer alan habere göre, Kapalı Maraş'ta kamuya ait olan Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümünün 8 Ekim itibarıyla halkın kullanımına açılmasının ardından çok sayıda vatandaş bölgeyi ziyaret etti.

Kıbrıs Türk halkının yanı sıra çok sayıda yabancı vatandaş, "Hayalet Şehir" olarak da anılan Maraş'a ziyarette bulundu.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam itibarıyla 18 bin 697 kişi Kapalı Maraş'ın açılan bölümlerine ziyarette bulundu.