  • $7,9488
  • 9,3347
  • 488.241
  • 1185.78
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • 46 yıl sonra gelen yoğun ilgi: Kapalı Maraş'a ziyaretler çoğalıyor
16 Ekim 2020 Cuma 15:28 | Son Güncelleme:

46 yıl sonra gelen yoğun ilgi: Kapalı Maraş'a ziyaretler çoğalıyor

46 yıl sonra gelen yoğun ilgi: Kapalı Maraş'a ziyaretler çoğalıyor
AA

Kapalı Maraş'ta kamuya ait olan Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü, 8 Ekim itibarıyla halkın kullanımına açılmıştı. 46 yıl sonra bir bölümü kullanıma açılan Kapalı Maraş'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, ziyaretler çoğalmaya devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde bulunan ve 46 yıl sonra bir bölümü halkın kullanımına açılan Kapalı Maraş, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

AA'da yer alan habere göre, Kapalı Maraş'ta kamuya ait olan Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümünün 8 Ekim itibarıyla halkın kullanımına açılmasının ardından çok sayıda vatandaş bölgeyi ziyaret etti.

Kıbrıs Türk halkının yanı sıra çok sayıda yabancı vatandaş, "Hayalet Şehir" olarak da anılan Maraş'a ziyarette bulundu.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam itibarıyla 18 bin 697 kişi Kapalı Maraş'ın açılan bölümlerine ziyarette bulundu.

<p>İzmir'in Selçuklu ilçesinde kaydedilen görüntülerde, bir kişinin eline aldığı boruyla iki köpeğe

Sosyal medyada tepki çeken görüntü: Eline aldığı boruyla köpeklere vurdu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Dünyanın en iyi 50 tatlısı belli oldu

İtalya'da yaşayan Azerbaycan Türkleri, işgalci Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısını protesto etti

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.