40 kez mutasyon

Toplam 737 vakanın olduğu ve 2 ölümün gerçekleştiği ülkede bilim insanları Kovid-19 hastalarından alınan örnekler üzerinde derinlemesine inceleme yaptı. Bilim insanları ülkedeki vakalarda 40 adet mutasyona uğramış koronavirüsü tespit edildiğini duyurdu. Sağlık yetkilileri deCODE Genetics isimli şirketle birlikte çalışıldığını ve 9768 örneğin bazılarında koronavirüsünün mutasyona uğradığını açıklandı. Şirketin direktörü Kari Stefansson, “Bazıları Avusturya’dan gelmiş. İkinci bir grup virüs ise İtalya’dakilerden gelmiş. Üçüncü virüs tipinin ise İngiltere’den geldiğini tespit ettik” dedi.