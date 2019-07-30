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  3. İsrail'den skandal girişim! 4 yaşındaki çocuğa bunu yaptı

İsrail'den skandal girişim! 4 yaşındaki çocuğa bunu yaptı

İsrail'den skandal girişim! 4 yaşındaki çocuğa bunu yaptı

İsrail ordusu, 4 yaşındaki Filistinli Muhammed Rabi’yi askeri aracı taşladığı gerekçesiyle sorguya aldı.

İsrail ordusu, baskın yapan askeri araca taş attığı gerekçesiyle Kudüs’ün İsaviya beldesinde 4 yaşındaki Muhammed Rabi’yi sorgulamak için çocuğu ve ailesini karakola çağırdı.

AİLESİYLE KARAKOLA GİTTİ

Filistinli Muhammed Rabi, sabah saatlerinde ailesi ile birlikte Kudüs’te bulunan karakola gitti. Rabi’nin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

"FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR TEHLİKEYLE KARŞI KARŞIYA"

Filistin Esirler Heyeti Başkanı Kadri Ebu Bekr, İsrail’in çocuklara karşı gerçekleştirdiği eylemleri kınayarak, “İsrail ordusu çocuklara yönelik açık ve net suç işliyor. Filistinli çocuklar tehlikeyle karşı karşıya.” ifadelerini kullandı.

İsrail’de geçtiğimiz 3 yıl içinde, yaklaşık 20 çocuk hapis cezasına çarptırıldı.

İHA

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