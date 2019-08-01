4 bin yıllık mezar açıldı! İçinden çıkan manzara yürek dağladı

Kazakistan'da kazı yapan arkeloglar, yaşları 16 ve 17 olarak tahmin edilen iki gencin birbirlerine sarılmış vaziyette gömülmüş cesetlerini buldu.

4 bin yıllık olduğu tahmin edilen mezarın içinde, altın ve gümüşten oluşan birçok hazinede bulundu.

Asil bir aileden geldiği düşünülen aşıkların nasıl öldüğü araştırılırken, her ikisinin elinde de güneşi simgeleyen bir kolye bulundu.

Gençlerin mezarının hemen yanında bir rahibeye ait olduğu tahmin edilen başka bir mezar ve mezarın içinde tencereler bulundu.

Bölgede bulunan birçok mezarın, sonraki jenerasyonlar tarafından talan edilmesine rağmen, içinde altın ve gümüşlerin bulunduğu mezarların soyulmaması dikkat çekti.

Geçen yıllarda, Ukrayna’da açılan 3 bin yıllık bir mezarda, arkeologlar benzer bir görüntüyle karşılaşmıştı. Canlı gömüldüğü düşünülen kadın ve erkek cesedi için, kazıları yürüten Profesör Mykola Bandrivsky şunları söylemişti: “Bu çok nadir bir bulgu. Bir erkek ve bir kadın yer alıyor ve birbirlerine sıkıca sarılmışlar. İkisininde yüzü birbirine bakıyor ve hatta alınları birbirine değiyor. Kadın yan yatmış bir şekilde, sağ koluyla şefkatle adama sarılıyor ve sağ bileği adamın omzunda duruyor. Kadının bacakları dizlerden bükülmüş ve adamın uzanan bacaklarının üstünde duruyor.”