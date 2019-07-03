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  3. 5 sterline alınan satranç taşı, müzayede de 735 bin sterline satıldı

5 sterline alınan satranç taşı, müzayede de 735 bin sterline satıldı

5 sterline alınan satranç taşı, müzayede de 735 bin sterline satıldı

İskoçya'da 1964'te bir antikacının 5 sterline aldığı satranç taşı, Londra'daki Sotheby's Müzayede Evi'nde 735 bin sterline alıcı buldu.

BBC'nin haberine göre, İskoçya'da 1964'te bir antikacının 5 sterline (yaklaşık 36 lira) aldığı ve yıllarca çekmecede sakladığı satranç taşı, Sotheby's Müzayede Evi'nde düzenlenen açık artırmada 735 bin sterline (yaklaşık 5,2 milyon lira) satıldı.

Kayıp olan 5 Lewis satranç taşından biri olduğu ortaya çıkan, deniz aygırı dişinden yapılmış ve 8,8 santimetre uzunluğundaki satranç taşının kim tarafından satın alındığı açıklanmadı.

1 MİLYON STERLİNE SATILMASI BEKLENİYORDU
Sotheby's Müzayede Evi'nden yapılan açıklamada, 900 yıllık Lewis satranç taşlarından olan parçanın Temmuz'da yapılacak açık artırmada 600 bin sterlin (yaklaşık 4,2 milyon lira) ila 1 milyon sterline (7,1 milyon lira) satılmasının beklendiği kaydedilmişti.

AİLE ÇEKMECEDE BULMUŞTU
Satranç taşını satan Edinburghlu aile, antikacı olan büyükbabalarının 1964'te 5 sterline aldığı Orta Çağ'dan kalma satranç taşını çekmecede bulmuştu. 12. veya 13. yüzyılda Norveç'te yapıldığı tahmin edilen satranç takımının taşları Londra'daki British Museum'da ve Edinburgh'taki İskoçya Ulusal Müzesi'nde bulunuyor.

(AA)

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