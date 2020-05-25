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  3. 35 yıllık esaret bitti! Kaavan koruma altına alındı
25 Mayıs 2020 Pazartesi 15:20 | Son Güncelleme:

35 yıllık esaret bitti! Kaavan koruma altına alındı

35 yıllık esaret bitti! Kaavan koruma altına alındı

Pakistan'daki Marghazar Hayvanat Bahçesi'nde, 35 yıldır işkence gören Kaavan adlı fil, İslamabad Yüksek Mahkemesi tarafından, ABD'li şarkıcı Cher'in yardımıyla koruma altına alındı.

Pakistan’ın başkenti İslamad’daki Marghazar Hayvanat Bahçesi'ne 1980'lerin ortalarında Sri Lanka'dan, getirilen ve adının Kaavan olduğu fil, 35 yıldır işkence görmesi nedeniyle hayvan hakları aktivistlerinin ve ABD’li şarkıcı Cher’in de yardımıyla İslamabad Yüksek Mahkemesi tarafından korumaya alındı. Uzun yıllar esaret altında olan filin 30 gün içinde Sri Lanka’da uygun bir sığınağa yerleştirileceği ifade edildi.

ÜNLÜLERİN DE DİKKATİNİ ÇEKTİ

Bakıcılarının, Sri Lanka’dan beraber getirildiği dişi filin 2012’de ölmesinden sonra asileşen ve yemek yemediği belirtilen Kaavan’ın saldırganlığına tepki olarak bacaklarını zincirlemesi, dövmesi ve küçük bir kutuya hapsetmesi üzerine hayvan hakları savunucuları harekete geçti. 

280 BİNDEN FAZLA KİŞİ İMZALANDI

Kaavan’ın serbest bırakılması için kampanya yürüten hayvan hakları aktivistleri, 280 binden fazla kişinin imzaladığı bir dilekçe toplayarak ilgili kurum önünde protesto gerçekleştirdi. 


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