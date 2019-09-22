33 yıl sonra bulunması yetmedi... Seri katili zaman aşımı kurtardı

Ancak zaman aşımı nedeniyle, baldızına tecavüz edip öldürmekten hapiste olan Lee Chun-jae adlı 56 yaşındaki zanlı hakkında dava açılamayacak. 1986’yla 1991 yılları arasında başkent Hwaseong bölgesinde yaşları 13 ile 71 arasında değişen 10 kız çocuğu ve kadın, tecavüz edildikten sonra öldürülmüştü. Cesetler elleri ve ayakları bağlı olarak bağlı olarak bulunmuştu. Kurbanların kendi çoraplarıyla boğulduğu cinayetler, ülkede pek çok film ve diziye konu olmuştu.