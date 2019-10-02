315 milyar tonluk dev buzul koptu

Antarktika’da bulunan Amery buzul sahanlığında son 50 yılın en büyük buzul kopuşu yaşandı. 315 milyar ton ağırlığındaki 1636 kilometrekare genişliğinde ve 210 metre kalınlığındaki D28 adlı buzul, Amery sahanlığından koptu. Kopan buzul Kilis büyüklüğünde. Bu, son yarım yüzyılda gözlenen en büyük buz dağı oluşumu. Antarktika’nın en büyük üçüncü buzul sahanlığı olan Amery, kıtanın doğusunda bulunuyor.

‘SALLANAN DİŞ’MİŞ

Bilim insanları bu bölgede bir kopuşun yaklaştığını hesaplıyorlardı. Amery buzul sahanlığının bu bölgesinde uzun süredir “sallanan diş” olarak anılan daha küçük bir bölge vardı. Kopmak üzere olan buzul, uydu görüntülerinde küçük bir çocuğun düşmek üzere olan süt dişine benzetiliyordu. Ancak bilim insanlarını şaşırtan, daha büyük bir parçanın kopması oldu. Scripps Enstitüsü’nden Okyanus bilimci Helen Fricker, “Süt dişi yerine azı dişi düştü” diyor.