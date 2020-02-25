Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1306
  • 6,6603
  • 333.329
  • 114789
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. 300 metrelik arpın içinde konser

300 metrelik arpın içinde konser

300 metrelik arpın içinde konser

Sanatçı ve müzik aleti mucidi William Close, ilk olarak 1999 yılında icat ettiği ve 300 metre uzunluğundaki ‘Dünya Arpı' ile dünyanın çeşitli yerlerinde konserler veriyor.

Close’un dinleyicileri, arpın büyüklüğünden dolayı konserler sırasında kendilerini ‘müziğin içinde gibi’ hissettiklerini belirtti. Close, konser yeri olarak müzeler veya konser salonları dışında kanyonlar, dağ yamaçları, antik tapınaklar, katedraller ve havalimanlarını kullanıyor. Close, dev arpını yeni tasarımlar ekleyerek müzikal olarak geliştirmeye devam ediyor.


'İkisi arasında kalınca bocaladım'
Hercai dizisinde flaş ayrılık!
'Aramızdaki bağ bir imza ile bitti!'
Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
İddialar doğru çıktı! Ece yasak aşkını itiraf etti

Her yerde aranan 3 liseli kızın görüntüleri ortaya çıktı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

LGS Şubat ayı örnek soruları yayında! İşte LGS 2020 sözel ve sayısal örnek soruları

Yasa dışı ticareti yapılmak istenen 8 alligator tortoise ve 4 mahmuzlu kaplumbağa ele geçirildi