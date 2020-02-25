300 metrelik arpın içinde konser

Close’un dinleyicileri, arpın büyüklüğünden dolayı konserler sırasında kendilerini ‘müziğin içinde gibi’ hissettiklerini belirtti. Close, konser yeri olarak müzeler veya konser salonları dışında kanyonlar, dağ yamaçları, antik tapınaklar, katedraller ve havalimanlarını kullanıyor. Close, dev arpını yeni tasarımlar ekleyerek müzikal olarak geliştirmeye devam ediyor.

