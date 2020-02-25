300 metrelik arpın içinde konser
Sanatçı ve müzik aleti mucidi William Close, ilk olarak 1999 yılında icat ettiği ve 300 metre uzunluğundaki ‘Dünya Arpı' ile dünyanın çeşitli yerlerinde konserler veriyor.
Close’un dinleyicileri, arpın büyüklüğünden dolayı konserler sırasında kendilerini ‘müziğin içinde gibi’ hissettiklerini belirtti. Close, konser yeri olarak müzeler veya konser salonları dışında kanyonlar, dağ yamaçları, antik tapınaklar, katedraller ve havalimanlarını kullanıyor. Close, dev arpını yeni tasarımlar ekleyerek müzikal olarak geliştirmeye devam ediyor.