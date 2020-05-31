30 santimlik burnuyla rekorlar kitabında!

Burun uzunluğu tam 30 santim olan Eris dünyanın en uzun burunlu köpeği olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hazırlanıyor. 2018 yılında henüz bir yavruyken sahiplenilen Borzoy cinsi köpeğin burnunun bu kadar uzayacağı o zamanlar tahmin edilemiyordu. Sevimli köpeğin Instagram’da 180 binin üzerinde takipçisi bulunuyor.