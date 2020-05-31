31 Mayıs 2020 Pazar 03:10 | Son Güncelleme:
30 santimlik burnuyla rekorlar kitabında!
ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan Lily ve Savannah'ın köpeği Eris uzun burnuyla popülerlik kazandı.
Burun uzunluğu tam 30 santim olan Eris dünyanın en uzun burunlu köpeği olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hazırlanıyor. 2018 yılında henüz bir yavruyken sahiplenilen Borzoy cinsi köpeğin burnunun bu kadar uzayacağı o zamanlar tahmin edilemiyordu. Sevimli köpeğin Instagram’da 180 binin üzerinde takipçisi bulunuyor.