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  • 3 yaşındayken ağır sıklet yıldızı olmuştu: Dünyanın en güçlü çocuğu öldü
30 Aralık 2020 Çarşamba 08:26 | Son Güncelleme:

3 yaşındayken ağır sıklet yıldızı olmuştu: Dünyanın en güçlü çocuğu öldü

3 yaşındayken ağır sıklet yıldızı olmuştu: Dünyanın en güçlü çocuğu öldü
DHA

Henüz 3 yaşındayken ağırsıklet yıldızı olup "dünyanın en güçlü çocuğu" olarak adlandırılan Rus sumo güreşçisi Dzhambulat Khatokhov, 21 yaşında hayatını kaybetti.

Henüz 3 yaşındayken ağırsıklet yıldızı olup "dünyanın en güçlü çocuğu" olarak adlandırılan Rus sumo güreşçisi Dzhambulat Khatokhov, 21 yaşında hayatını kaybetti.

DHA'da yer alan habere göre Rusya´da Dzhambulat Khatokhov (21),sağlığı konusundaki endişelere rağmen henüz 3 yaşındayken ağırsıklet yıldızı haline gelmişti. Khatokhov'un ölüm haberini, yaşadığı bölgedeki Sumo ve Kabardey-Balkarya Toplu Güreş Federasyonu Başkanı Betal Gubzhev duyurdu.

BÖBREKLERİNDE SORUN VARDI

Khatokhov'un ölüm nedeni açıklanmadı, ancak ciddi böbrek problemleri olduğu ifade edildi. 9 yaşına geldiğinde 145 kilograma kadar ulaşan Khatokhov'un annesini uyaran İngiliz doktorlar, kilosunun diyabet, kanser ve kalp hastalığı riskini artırdığını vurgulamıştı.

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