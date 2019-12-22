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  3. 25 milyon $'ı kapan kaçtı, Kaja tacizi affetmedi

25 milyon $'ı kapan kaçtı, Kaja tacizi affetmedi

25 milyon $'ı kapan kaçtı, Kaja tacizi affetmedi

Hollywood yapımcısını tacizle suçlayan 30 kadın, 25 milyon dolar alıp davadan çekildi. Sokola, “Ceza istiyorum” diyerek dava açtı.

Yargılanmasına 6 Ocak’ta başlanacak Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein hakkında yeni suç duyurusu... Eski model Kaja Sokola, onlarca kadının taciz ve tecavüzle suçladığı Weinstein’ın henüz 16 yaşındayken kendisini taciz ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. 

Weinstein, iki yıl önce 70’ten fazla kadın tarafından cinsel tacizle suçlanmıştı. 30’dan fazla kadın Weinstein’i mahkemeye verdi. 12 Aralık’taki duruşmadan kadınlar adına zafer beklenirmen 30’u aşkın kadın davacıyla 25 milyon dolara anlaştı. Ancak eski model Kaja Sokola (33), “Bu anlaşma bir aşağılamadır” diyerek susmadı ve dava açtı. 


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