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28 Mayıs 2019 Salı 11:14 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 11:14

246 paket uyuşturucu yutan yolcu uçakta öldü

246 paket uyuşturucu yutan yolcu uçakta öldü

Meksika'nın başkenti Mexico City'den Japonya'ya giden bir yolcu, 246 paket kokain yuttuktan sonra uçakta öldü.

Udo N. adlı Japon yolcunun fenalaşması üzerine 199 yolcu taşıyan uçak, Meksika'nın Hermosillo kentine acil iniş yaptı.

Aşırı dozda uyuşturucuya bağlı beyin ödeminden öldüğü açıklanan yolcunun mide ve bağırsaklarında uyuşturucu paketleri bulundu.

Otopsiyi yapan doktorlar paketlerin her birinin 2,5 santimetre uzunluğunda ve bir santimetre genişliğinde olduğunu söyledi.

Udo N'nin Mexico City'ye Kolombiya'nın başkenti Bogota'dan aktarma yapmak için geldiği belirtildi.

Meksika Sonora eyaleti başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken diğer yolcular Japonya'ya başka bir uçakla gönderildi.

(BBC Türkçe)

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