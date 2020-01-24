24 bin postayı evinde tutan postacıdan şaşırtan savunma! 'Çok zahmetliydi'

İlginç hadise Japonya'nın Kanawaga idari bölgesinde yaşandı.

61 yaşındaki eski posta memuru, 2003-2019 yılları arasında, toplam 24 bin postayı sahiplerine teslim etmek yerine kendi evine getirdi.

Bu kadar postayı teslim etmenin "çok zahmetli" olduğunu söyleyen eski memur, polise verdiği ifadede, "İş arkadaşlarımın, benim gençlerden daha kabiliyetsiz olduğumu düşünmelerini istemedim" diye konuştu.

Olayın açığa çıkmasının ardından özür açıklaması yayımlayarak memurun kovulduğunu duyuran Japan Post firması, evde bulunan postaların adreslere teslim edileceğini açıkladı.

Eski postacının, hüküm giymesi durumunda, 4 bin 500 dolar (yaklaşık 27 bin TL) ceza ödemesi ya da 3 yıldan az süreyle hapse mahkum edilmesi bekleniyor.

(AFP)