210 bin yıllık modern insan fosili

Bilim insanları Afrika dışında türümüze ait ilk örnekleri buldu. Yunanistan’da Apidima Mağarası’nda keşfedilen parçalanmış bir kafatasının Avrupa’da Neandertallerin yaşadığı 210 bin yıl öncesine ait olduğunu tespit edildi. Ancak kafatasının en eski modern insan (Cro-Magnon) kalıntısı olduğu anlaşıldı. Oysa Avrupa’da modern insana (Homo sapiens) ait en eski kalıntıların 50 bin yıllıktı. Almanya Tübingen’deki Eberhard Karls Üniversitesi Paleoantropoloji Bölümü Direktörü Katerina Harvati, bu keşfin en azından bazı modern insanların geçmişte sanılandan çok daha önce Afrika’dan ayrıldığını ve coğrafi olarak Avrupa kadar uzak yerlere ulaştığını ortaya çıkardığını ifade etti.

İNSAN TARİHİNİ ETKİLER

Uluslararası bir araştırma ekibinin gerçekleştirdiği araştırmada, Apidima Mağarası’nda bulunduğu için ‘Apidima 1’ ve ‘Apidima 2’ olarak anılan fosillerin 1970’li yıllarda ortaya çıkarıldığı ve o dönemde Neandertallere ait olduğunun tespit edildiği belirtildi. Fakat söz konusu iki fosil bilgisayarlı tomografi tarama ve uranyum tarihleme gibi yeni tekniklerle analiz edildiğinde şaşırtıcı gerçek ortaya çıktı. ‘Apidama 2’ 170 bin yıllık ve Neandertallere aitti, ancak ‘Apidama 1’ olarak adlandırılan kafatası 210 bin yıllıktı ve Homo sapiens alt türü Cro-Magnon'a aitti. Bu iddia teyit edilirse bulunan kafatası, insan tarihinin önemli bir bölümünün tekrar yazılmasını sağlayacak. Modern insanlar Avrasya’da yayılırken, Neandertaller gibi diğer türlerin yerine geçti. Son yılların buluşları insanların Afrika'yı en az 130 bin yıl önce terk ettiğini göstermişti.