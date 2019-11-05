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21 sivili şehit eden ABD havanları

21 sivili şehit eden ABD havanları

Resulayn’da ortaya çıkartılan terör örgütü YPG/PKK’ya ait büyük silah deposunda ABD’nin havan mermileri bulundu. Teröristler bu silahlarla aralarında bebeklerin de olduğu sivilleri şehit etmişti.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nin karşısındaki Resulayn’da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Güvenlik çalışmalarında SMO unsurları, YPG’li teröristlere ait büyük bir silah deposunu daha ortaya çıkardı. Depoda, üzerinde İngilizce yazılarla teknik bilgilerin bulunduğu çok sayıda sandık yer alıyor. 

ABD LOJİSTİK KURUMU 

ABD malı olduğu tespit edilen 60 kadar mühimmat sandığının her birinde, ikişer adet havan mermisi bulunuyor. 120 milimetrelik havan mermilerinin 8 kilometre menzile sahip olduğu biliniyor. Geçen 19 Ekim’de, Resulayn’ın güneyinde M4 karayolu üzerinde yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında YPG/PKK’lılara ait büyük bir silah deposunda Amerikan yapımı uçaksavar mühimmatı bulunduğu duyurulmuştu. Sandıkların üzerinde ABD devletinin lojistik işlerini gören Genel Hizmetler İdaresi’ne ait “GSA” logolu yazılar görülmüştü.

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