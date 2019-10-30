Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7274
  • 6,3655
  • 275.097
  • 99527.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Nijerya'da sarı humma salgınında 115 kişi öldü

Nijerya'da sarı humma salgınında 115 kişi öldü

Nijerya'da sarı humma salgınında 115 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde sarı humma salgını nedeniyle son üç haftada 115 kişi hayatını kaybetti.

Kogari Hastanesi yetkilisi Malam Sule İbrahim, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Katsina eyaletine bağlı Kogari, Matazu ve Unguwar-Sarka bölgelerinde sarı humma salgını nedeniyle 115 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Öte yandan Nijerya Temel Sağlık Geliştirme Ajansı (PHCDA) Genel Sekreteri Dr. Shamsu Ahmad, Kogari bölgesinde iki gün önce 45 sarı humma vakasının tespit edildiğini ve 18 kişinin salgın nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Bölgedeki salgınla ilgili önlemlerin alınmaya başlandığını aktaran Ahmad, Katsina eyaleti genelinde şimdiye kadar 6 bin 729 kişiye aşı yapıldığını kaydetti.

- Hükümet, 2017'den bu yana salgınla mücadele ediyor

Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, baş ve kas ağrısı, mide bulantısı, halsizlik ve gözlerde sarılık görülüyor.

Hükümet, başladığı 12 Eylül 2017'den bu yana salgınla mücadele ediyor.

NCDC ile Nijerya Ulusal İlk Yardım Geliştirme Ajansının (NPHCDA) başlattığı aşı kampanyasıyla bu ay 1,6 milyon kişiye sarı humma aşısı yapılması hedefleniyor.

Ülkede sarı humma salgınına karşı aşı kampanyası başlatılmış, yaklaşık 900 bin kişiye aşı yapılmıştı.

AA

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Canlı yayında şaşırtan itiraf: Para karşılığı biriyle evlenmeyi düşündüm!
O soru karşısında şaştı kaldı! 'Ne kadar ayıp'
İbrahim Çelikkol ve eşi geri sayıma başladı
Son gülen Melis oldu! Mustafa Sandal'ı şoke eden karar
'Evlilik için tarih bakıyoruz '
<p>Soçi´de varılan mutabakat kapsamında Suriye´nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus askerini

Azerbaycan Uyruklu Rus Askerinden Türk Askerine: ´Gel Gardaş Gel, Her Şey Yahşidir´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Pentagon ile Lockheed Martin savunma şirketi, F-35 üretimi için 34 milyar dolarlık anlaşmaya vardı

Külliye'de sürpriz isimler