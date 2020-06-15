2020 raporu ortaya çıktı: İşte dünyadaki nükleer silah sayısı

Çatışma, silahlanma ve silahların kontrolü üzerine çalışmalar yapan İsveç merkezli Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) son raporuna göre, 2020 yılı itibarıyla dünyadaki nükleer silahların toplam sayısında düşüş yaşandı. Öte yandan, nükleer güçler bu süreci cephanelerindeki silahları modernize etmekle geçirdi.

Aksam.com.tr’nin Der Spiegel’den aktardığı habere göre, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Hindistan, Pakistan ve İsrail’in toplamda 13 bin 400 adet nükleer silahı bulunuyor. Bu sayı, 2019’un başındaki rakama göre 465 daha az olarak göze çarptı.

Araştırmada, dokümanlar ve bakanlıklar arası yazışmalar gibi açık kaynaklardan elde edilen verilerin kullanıldığı, yani bu sayıların yalnızca resmî rakamlar olduğu kaydedildi.

Geçen yıla göre yaşanan düşüşün sebebi, Rusya ile ABD arasındaki “nükleer silahsızlanma” anlaşmasından ileri geldiği anlaşıldı.

İşte ülke ülke nükleer silah sayıları…