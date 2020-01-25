2019-nCoV veba gibi yayılıyor 

Çin’in Wuhan kentinde ilk olarak 12 Aralık’ta ortaya çıkan ve dünyayı kasıp kavurmaya başlayan Coronavirüs (2019-nCoV) salgını giderek yayılıyor. Çin merkez televizyonunun aktardığı bilgilere göre, 11 milyonluk kentte virüsten etkilenen kişi sayısı 887, ölü sayısı ise 26’ya çıktı. Virüsten etkilenen 887 kişiden 177’sinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

10 ÜLKEYE SIÇRADI

Müşahede altına alınanların sayısı 8 bin 420’ye çıkarken, virüs taşıma durumları “şüpheli” olan kişilerin sayısı ise 1072 olarak açıklandı.

Salgın, Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Makao Özel İdari Bölgesi’nde birer kişide, ABD, Japonya, Güney Kore’de 1’er kişide, Tayland’da 3 kişide tespit edildikten sonra, Singapur, Vietnam, Suudi Arabistan’a ve Malezya’ya sıçradı. Pekin yakınlarındaki Hıbey eyaleti sağlık komisyonu, Wuhan’daki yakınlarını ziyaret eden ve önceki gün yaşamını yitiren 80 yaşındaki bir erkeğin Coronavirüs taşıdığının tespit edildiğini ve yakın temas kuran 76 kişinin karantinaya alındığı belirtildi. Malezya’nın Johor eyaletinde de 8 Çinli turist virüs taşıdığı şüphesiyle kaldıkları otelde karantinaya alındı.

14 KİŞİLİK EKİP KURULDU

Çin, salgınının engellenmesi ve kontrol altına alınmasına yardım etmek üzere 14 uzmandan oluşan araştırma ekibi kurdu. Ekibin başına SARS salgınına karşı mücadelesiyle tanınan Bilim Adamı Cong Nanşan (84) liderlik edecek.

Çin Maliye Bakanlığı, virüsle mücadelede kullanılmak üzere yaklaşık 1 milyar yuan (144 milyon dolar) bütçe tahsis edildiğini duyurdu.

YILAN YA DA YARASADAN ÇIKTI

Virüsün yarasa çorbasından insana geçtiği iddia edilirken, başka bir araştırma hastalığın yılandan bulaştığını öne sürdü. Hastalığın sıfır noktası kabul edilen deniz ürünleri pazarı ise kapatılarak incelemeye alındı. Pazarda yarasa, yılan, koala, yavru kurt, timsah, tilki, tavuskuşu, Misk kedisi gibi yabani hayvanlar yenilmek için canlı veya ölü olarak satılıyor.

ÇİN SEDDİ KAPATILDI

ŞangHay ve Pekin yetkilileri, riskli bölgelerde yaşayan vatandaşlara 14 gün evden çıkmama uyarısında bulundu. Ülkenin en büyük turistik mekanı olan Çin Seddi ile Yasak Şehir ziyarete kapatıldı. Vuhan, Huanggang, Icou, Şienning kentleriyle ilçe büyüklüğündeki Çıbi, Şientao, Cıciang, Çienciang, Cingmın, Huangşı, Dangyang, Inşı, Şiaogan kentlerinde metro, otobüs ve feribot seferleri durduruldu. Kentteki tüm yol girişlerinde sağlık taramaları yapılırken, tüm kamusal, kültürel ve spor etkinlikleri süresiz olarak durduruldu.

‘TERMAL KAMERA’LI ÖNLEM

Sağlık Bakanlığı’nda toplanan Bilim Kurulu’nun, Çin’den Türkiye’ye giden uçaklarda bulaşıcı hastalık kontrol önlemlerinin alınması kararının ardından ilk uygulama dün sabah başladı. İstanbul Havalimanı’na sabah 06.20 sıralarında sırasıyla gelen Pekin, Guangzhou ve Şanghay uçaklarının yolcuları termal kamerayla tarandı. İncelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Vücut ısısının 38 derecenin üzerinde olduğu tespit edilen yolcular, muayeneden geçirilmeye başlandı. Riskli olduğu belirlenen yolcular, özel kıyafetli görevliler nezaretinde Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün İstanbul Havalimanı Karantina Müşahede Odasına getiriliyor, buradaki değerlendirmenin ardından negatif basınçlı sedye ve özel cihazlarla donatılmış 112 ambulanslarıyla belirlenen hastanelere sevk ediliyor.

LABORATUVARDAN MI SIZDI?

ABD’li uzmanlar, virüsün Wuhan’da bulunan Çin’in tek Biyogüvenlik Laboratuvarı’ndan sızdığını ileri sürdü. Bu merkezde hayvandan insana geçen virüsler inceleniyor.

BİR ANDA YERE YIĞILDILAR

Virüs tespit edilen hastalar özel kabinlerle hastanelere naklediliyor. Virüsten etkilenenlerin yere yığıldığına dair yayımlanan görüntüler, korku ve paniğe neden oldu.

SALGINA ÖZEL HASTANE

Wuhan’da 3 Şubat’tan önce bitirilmesi öngörülen 1000 yataklı hastanenin inşasına başlandı. Hastanede virüs kapanlara SARS tedavi yöntemi uygulanacak.

MARKETLERDE YAĞMA

Wuhan’da yaşayan İngilizce öğretmeni Burcu Öner, lisans öğrencisi Hasan Topal virüsün yayıldığı kentteki durumu şöyle özetledi: “Kentte su siparişleri bile durduruldu. 11 milyon insan gıda stoku yaparak evlerine kapandı. Buradaki 10 kadar Türk ile iletişimdeyiz. Dışarı çıktığımızda maske ve gözlük takıyoruz. Bazı Çinliler marketlere saldırdı, raflar boşaldı. Marketlerin bir kısmı kapandı.”

İSTANBUL HAVALİMANI’NA KARANTİNA ODASI

ÇİNLİ YOLCUYU ÜLKESİNE GÖNDERDİK

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, coronavirüsün Türkiye’deki durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Türkiye’nin virüse karşı tüm hazırlıklarını yaptığını belirten Bakan Koca, kimsenin paniğe kapılması gereken bir durumun olmadığını belirterek şunları kaydetti:

Bakan Koca, Çin’e seyahat edip ateşlenen vatandaşların hastaneye başvurması çağrısında bulundu.

YAKIN TAKİPTEYİZ: “Hastalıkla ilgili gelişmeleri ve yayılımını uluslararası kuruluşlarla iş birliği içerisinde yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede tanı, önlem, olası vakada uygulanacak prosedürler, korunma ve kontrol önlemleri ile ilgili bir rehber hazırladık.”

ŞÜPHELİ VAKA YOK: “Çin’den gelen yolcuların termal kameralarla taramasına başladık. Şu ana kadar havalimanındaki taramalarda şüpheli vakaya rastlamadık.”

ÜLKESİNE GÖNDERDİK: “Çarşamba günü Wuhan’dan gelen Çinli yolcuyu genel durumu iyi olmakla beraber ‘şüpheli vaka’ olarak kabul ettik. Kadın hasta ileri tetkikler için Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanemize sevk edilerek negatif basınçlı izolasyon odasında 36 saat gözlem altına alındı. Dün sabah ambulans uçakla, sağlık personelimiz eşliğinde Çin’e gönderdik. DSÖ’ye de numuneler iletilecek. Kendisiyle irtibatlı 1’i rehber 20 kişiyi arıyoruz.”

Elektron mikroskobuyla ölümcül virüs ilk kez görüntülendi.

VİRÜSÜN BELİRTİLERİ?

CORONA VİRÜSÜ NEDİR: Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan ve insana geçen bir tür olduğu belirtildi. Hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.

BELİRTİLERİ: NCoV’in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken; ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

NASIL KORUNURUZ: Sık ellerin yıkanması, hapşırık/ öksürük sırasında ağız ve burunun kapatılması, maske ve tek kullanımlık mendillerin tercih edilmesi, hasta kişilerle temasın önlenmesi, kalabalık alanlarda bulunulmaması gerekiyor.