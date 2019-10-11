2019 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu
2019 Nobel Barış Ödülü'nün kazananı Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali olarak açıklandı.
2019 Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin oldu.
Jüri, Eritre ile 1998'den başlayıp iki yıl süren savaşın bitmesindeki rolü nedeniyle Ali'ye ödülün verileceğini duyurdu.
İki Afrika ülkesi, aralarındaki düşmanlığı ancak 2018 yılında sonlandırmıştı.
ABİY AHMED ALİ KİMDİR?
Abiy Ahmed Ali, ayrıca Sudan'daki darbeden sonra askerlerle siviller arasındaki görüşmelerde de arabuluculuk rolü üstlenmişti.