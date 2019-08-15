20 yıl sonra şatosunu satıyor

Dr. Dre, Los Angeles’ta yer alan malikanesini 5.2 milyon dolara (yaklaşık 29 milyon 268 bin TL) satışa çıkardı. Ünlü rapçi ve prodüktör orman içindeki evi 1999 yılında 2.35 milyon dolara (yaklaşık 13 milyon 227 bin TL) almıştı. Malikanede sekiz yatak odası, 13 banyo, sinema salonu, müştemilat, iki adet mutfak bulunuyor. Evin SPA, asansör, giyinme odası ve mahzeni de var.