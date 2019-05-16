2 yaşındaki çocuk 3 gün aç ve susuz hayatta kaldı
ABD’nin Kentucky eyaletinde kaybolan 2 yaşındaki Kenneth Neil isimli bir çocuk 3 gün sonra bulundu. Neil’ın 67 saat boyunca, su içmeden yemek yemeden hayatta kaldığı bildirildi.
Pazar akşamı saat 07.30'da 2 yaşındaki Kenneth Neil Howard, Kentucky eyaletine bağlı Magoffin County'deki evinin bahçesinde oynamak için dışarı çıktı. Birkaç dakika sonra babası onu aramaya gittiğinde, 2 yaşındaki çocuk bahçede olmadığını gördü. Bir saatten fazla bir süre boyunca Kenneth’in ebeveynler evin çevresini ve mülkü çevreleyen ormanı aradı. Aile çocuğu bulunamayınca kaçırıldığını düşünerek polise haber verdi.
İHA