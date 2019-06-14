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  3. 2 yaşındaki Çinli çocuk, akıllı telefon yüzünden görme kaybı yaşadı

2 yaşındaki Çinli çocuk, akıllı telefon yüzünden görme kaybı yaşadı

2 yaşındaki Çinli çocuk, akıllı telefon yüzünden görme kaybı yaşadı

Çin'de yaşayan iki yaşındaki bir çocuk, her gün 4 saat telefonla oynadığı için görme kaybına uğradı.

Çin'in doğusundaki Jiangsu bölgesinde bir ailenin telefonla oynamaya alıştırdıkları iki yaşındaki çocuğu görme kaybına uğradı.
 
Çin basınında yer alan haberlere göre aile, 'sessiz olmasını sağladığı' için çocuklarını bir yaşından itibaren telefonla oynamaya alıştırmış.
 
Bir yaşından bu yana her gün yaklaşık 4 saat akıllı telefonla vakit geçiren çocuğun bu yüzden görme kaybı yaşadığı öğrenildi.
 
Bir süre sonra çocuklarının çok fazla gözlerini kırpıştırıyor oluşundan şüphelenen aile, iki yaşındaki çocuğu doktor muayenesine götürdü ve yapılan muayene sonucunda çocuğa 'şiddetli miyop' teşhisi konuldu. 
 
Muayenenin ardından, iki yaşındaki çocuğa '-9 diyoptri' derece gözlük verilmesine karar verildi. Ortalama bozukluğa sahip olan insanların diyoptri oranları ise -0.5 ile -0.3 oranlarında seyrediyor.

AA
 

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