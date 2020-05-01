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2 süper güç dışında dünya iyiye gidiyor

2 süper güç dışında dünya iyiye gidiyor

Dünyada koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında düşüş sürerken ABD ve Rusya'da hala yüksek seyrediyor.

Dünya genelinde ölü sayısı 235 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 300 bini geçti. ABD’de dün bir gün içinde 2 bin 450 kişi ölürken toplam ölü sayısı 62 bin 567 oldu. Toplam vaka sayısı 1 milyon 90 bine ulaştı. Rusya’da da son 24 saatte 7 bin 99 yeni vaka tespit edildi, toplam sayı 106 bin 498 oldu. Güney Kore’de 75 gün sonra ilk kez hiç yeni vaka çıkmadı. İspanya’da ise son 43 günün en düşük ölüm sayısı yaşandı: 268.


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