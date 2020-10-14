2. kez yakalandı, daha ağır geçirdi

ABD’de ismi açıklanmayan 25 yaşındaki erkek, ciğerleri bedenine gerekli olan oksijeni sağlayamaması sonrası hastaneye kaldırıldı. Bu kişinin ikinci kez koronavirüs hastalığını yenmeyi başardığı açıklandı. Vaka üzerine Lancet dergisinde yayınlanan çalışma, virüse karşı ne kadar bağışıklık geliştirebildiği noktasında soru işaretleri yarattı. Nevada’da yaşayan kişinin, ek bir sağlık problemi bulunmuyordu ve Kovid’e karşı hassas olmasını gerektirebilecek bir bağışıklık sistemi sıkıntısı çekmiyordu.

TEZLER SORGULANIYOR

25 Mart-27 nisan arasında ilk hastalığı atlatan bu kişide 5 Haziran’da yeniden virüs tespit edildi ve virüsün genetik kodlarının aynı bulaşma ile olamayacak kadar farklı olduğunu ortaya konuldu. Nevada Üniversitesi’nden Doktor Mark Pandori, “Elde ettiğimiz sonuçlar, önceden olan bulaşmaların gelecekteki bulaşmalara karşı koruma sağlamayabileceği yönünde sinyaller veriyor” dedi. Nevada vakası, vücudun bağışıklık geliştirmesi nedeniyle ikinci kez hastalığın daha kolay atlatılacağı tezini de sorgulatıyor.