2 bin yıllık hurma mucizesi! Türü yok olmuştu...

Araştırmacılar şimdi de ağaçları polenleyerek bu tarihi hurma meyvesini yeniden üretmeyi hedefliyor. Şu ana kadar çimlendirilen en eski tohumlar Judean çölünde keşfedilen mağaralarda ve MÖ 1’inci yüzyılda Kral Herod tarafından inşa edilen sarayda bulundu. Judea hurmaları o dönem bölgedeki savaşlar nedeniyle kademeli olarak yok olmuştu.