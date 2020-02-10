Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9818
  • 6,5571
  • 303.309
  • 121015
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. 2 bin yıllık hurma mucizesi! Türü yok olmuştu...

2 bin yıllık hurma mucizesi! Türü yok olmuştu...

2 bin yıllık hurma mucizesi! Türü yok olmuştu...

Bilim insanları İsrail’de Ölüdeniz yakınlarında bulunan 2 bin yıllık hurma çekirdeklerinden türü yok olmuş hurma ağacı üretmeyi başardı.

Araştırmacılar şimdi de ağaçları polenleyerek bu tarihi hurma meyvesini yeniden üretmeyi hedefliyor. Şu ana kadar çimlendirilen en eski tohumlar Judean çölünde keşfedilen mağaralarda ve MÖ 1’inci yüzyılda Kral Herod tarafından inşa edilen sarayda bulundu. Judea hurmaları o dönem bölgedeki savaşlar nedeniyle kademeli olarak yok olmuştu. 


Cem ve Serenay aşkına Defne'den olay yorum!
Aslı Enver'in gizemli paylaşımı sosyal medyayı salladı!
Müge Boz'dan ilk açıklama
Demet'te görüntü var, ses yok!
Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe'ye teklif yağıyor!
<p>Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntüler Arnavutköy Boğazköy´de yaşandı. Kar yağışın

Çocukların Kartopu Eğlencesine Polisler de Katıldı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Soğuk hava ve rüzgar migreni tetikler

Kült romanın el yazması ortaya çıktı…