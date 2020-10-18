  • $7,9177
  • 9,303
  • 483.433
  • 1192.73
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • 18 yaşında cephede kaybolmuştu! Azerbaycan askeri 28 yıllık esaretten kurtarıldı
18 Ekim 2020 Pazar 23:44 | Son Güncelleme:

18 yaşında cephede kaybolmuştu! Azerbaycan askeri 28 yıllık esaretten kurtarıldı

18 yaşında cephede kaybolmuştu! Azerbaycan askeri 28 yıllık esaretten kurtarıldı

1992 yılında katıldığı 1. Karabağ Savaşı'nda kaybolan Azerbaycan askeri Şamhalov İmran, kurtarılan Fuzuli kentindeki bir evin bodrum katında ayakları zincirli şekilde bulundu.

Ermenistan’ın saldırıları devam ederken acı verici bir olay gün yüzüne çıktı. 1992 yılında 18 yaşındayken kaybolan Azerbaycan askeri Şamhalov İmran’ın, kurtarılan Fuzuli kentinde bir evin bodrumunda ayakları zincirli halde bulunduğunu açıklandı. Şimdi 46 yaşında olan İmran, tamı tamına 28 yıl boyunca Ermenilerin elinde esir olarak yaşadığı anlaşıldı. İmran’ın 1992 yılında Karabağ savaşına katıldığını ve o günden sonra da kayıp olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi. 

<p>Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan yayınladığı, 'Canım, gözüm; Azerbaycan!' mesajıyla Azer

MSB'den Azerbaycan Bağımsızlık Günü mesajı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

18 Ekim 2020 çeyrek altın, gram altın fiyatları anlık ne kadar?

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.