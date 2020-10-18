18 Ekim 2020 Pazar 23:44 | Son Güncelleme:
18 yaşında cephede kaybolmuştu! Azerbaycan askeri 28 yıllık esaretten kurtarıldı
1992 yılında katıldığı 1. Karabağ Savaşı'nda kaybolan Azerbaycan askeri Şamhalov İmran, kurtarılan Fuzuli kentindeki bir evin bodrum katında ayakları zincirli şekilde bulundu.
Ermenistan’ın saldırıları devam ederken acı verici bir olay gün yüzüne çıktı. 1992 yılında 18 yaşındayken kaybolan Azerbaycan askeri Şamhalov İmran’ın, kurtarılan Fuzuli kentinde bir evin bodrumunda ayakları zincirli halde bulunduğunu açıklandı. Şimdi 46 yaşında olan İmran, tamı tamına 28 yıl boyunca Ermenilerin elinde esir olarak yaşadığı anlaşıldı. İmran’ın 1992 yılında Karabağ savaşına katıldığını ve o günden sonra da kayıp olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi.