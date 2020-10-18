18 yaşında cephede kaybolmuştu! Azerbaycan askeri 28 yıllık esaretten kurtarıldı

Ermenistan’ın saldırıları devam ederken acı verici bir olay gün yüzüne çıktı. 1992 yılında 18 yaşındayken kaybolan Azerbaycan askeri Şamhalov İmran’ın, kurtarılan Fuzuli kentinde bir evin bodrumunda ayakları zincirli halde bulunduğunu açıklandı. Şimdi 46 yaşında olan İmran, tamı tamına 28 yıl boyunca Ermenilerin elinde esir olarak yaşadığı anlaşıldı. İmran’ın 1992 yılında Karabağ savaşına katıldığını ve o günden sonra da kayıp olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi.

