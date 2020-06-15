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  3. 174 yıllık geleneği bir Türk bozdu
15 Haziran 2020 Pazartesi 04:38 | Son Güncelleme:

174 yıllık geleneği bir Türk bozdu

174 yıllık geleneği bir Türk bozdu

ABD'nin Wisconsin eyaletinde Milwaukee'de yerel seçimleri kazanan Türk Ayça Sawa, internet üzerinden yemin ederek görevine başladı.

Yüzde 50’nin üzerinde oy alarak Baş Sayman görevine gelen Sawa, “Milwaukee’nin 174 senelik tarihinde bu rol için ilk kadın olarak seçildim. Yemin törenim internet üzerinden düzenlendi ve beni yemin ettiren hâkim, burada şehirde seçilen ilk kadın hâkimdi. Ben de ikinci seçilmiş kadın olarak bu gururu yaşadım” dedi.

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