174 yıllık geleneği bir Türk bozdu

Yüzde 50’nin üzerinde oy alarak Baş Sayman görevine gelen Sawa, “Milwaukee’nin 174 senelik tarihinde bu rol için ilk kadın olarak seçildim. Yemin törenim internet üzerinden düzenlendi ve beni yemin ettiren hâkim, burada şehirde seçilen ilk kadın hâkimdi. Ben de ikinci seçilmiş kadın olarak bu gururu yaşadım” dedi.

