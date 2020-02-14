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  3. 16 tankla evlilik teklif etti... Ordu kanalı yayınladı!

16 tankla evlilik teklif etti... Ordu kanalı yayınladı!

16 tankla evlilik teklif etti... Ordu kanalı yayınladı!

Rusya’da bir asker 16 tankla oluşturulan kalp şeklinin ortasında kız arkadaşına evlilik teklifi etti. Ordu kanalı ise o anların görüntüsünü yayınladı.

Rus asker, Moskova bölgesindeki kırsal bir kesimde yer alan Alabino poligonunda 16 adet T-72B3 tankıyla oluşturulan kalp şeklinin ortasına kız arkadaşıyla birlikte yürüdü. Daha sonra genç, kalbin ortasında kız arkadaşının önünde diz çökerek evlilik teklifi etti. Genç kadının ise evlilik teklifini kabul ettiği belirtildi.

Genç askerin ‘tanklı teklifi’ ile ilgili görüntüler Rus ordu kanalı Zvezda tarafından yayınlandı. Genç kadının kalp şeklinin ortasına yürüdüğü sırada gözünü kapattığı görüldü.

(DHA)


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