16 İtalyan şehrinde dev baskın! Nazilerin beli kırıldı

İtalyan polisi, Nazi partisi kurma hazırlığındaki bir gruba ülke çapında yapılan operasyonla baskın düzenledi. İki yıldır sürdürülen soruşturmanın ardından harekete geçen güvenlik güçleri, 16 şehirde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda dev silah depolarının yanı sıra açık şekilde Nazi taraftarı bir hareket oluşturulması hedefi güden ve aynı ideolojiyi paylaşan antisemik ve homofobik kişileri etkisiz hale getirdi. Operasyonlarda 19 aşırı sağcının tutuklandığı, arama yapılan evlerde otomatik silahlar ve patlayıcılara rastlandığı belirtildi. “Kara Gölgeler” adlı operasyonla yakalanan aşırı sağcıların liderliğini 50 yaşındaki bir kadının üstlendiğini belirledi.

İÇ SAVAŞ HAZIRLIĞI YAPMIŞLAR

Temmuz ayında da Lombardiya’daki Rivanazzano Terme Havalimanı’nda düzenlediği baskında çok sayıda otomatik silah ve 3 adet havadan havaya füzeyle birlikte Nazi sembolleri taşıyan malzemeler ele geçirmişti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı.

AB’NİN EN BÜYÜĞÜ

Adının “Nasyonal Sosyalist İtalyan İşçi Partisi” olduğu öğrenilen siyasi oluşum hakkında 19 haneye yapılan polis operasyonunda Adolf Hitler’e ait portreler, gamalı haçlar ve Nazilere ait birçok eşya bulundu. Ayrıca çok sayıda arbalet, av tüfeği ve tabancaya da el konuldu. Oluşumun Fransa, İngiltere ve Portekiz’deki Nazi taraftarı gruplarla da bağlantı halinde olduğu ortaya çıktı. Grup üyelerinin silahlı eğitiminden sorumlu kişinin, Calabria bölgesinde faaliyet gösteren mafya ailesi ‘Ndrangheta’nın eski bir üyesi olduğu açıklandı. Adı gizli tutulan zanlının birkaç yıl önce polise mafyaya karşı muhbirlik yapma teklifi götürdüğü ve o tarihten bu yana güvenlik güçleri için çalıştığı ifade edildi.