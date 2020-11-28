28 Kasım 2020 Cumartesi 16:55 | Son Güncelleme:
144 katlı gökdelen patlayıcılarla yıkıldı
DHA
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de toplam 4 blok ve 144 kattan oluşan Mina Plaza patlayıcılar kullanılarak yıkılan en yüksek bina olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na geçti.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de bulunan 144 katlı Mina Plaza gökdeleni, patlayıcılarla yıkıldı. Kontrollü yıkım anları saniye saniye kaydedildi.
DHA'nın haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de bulunan toplamda 4 bloktan oluşan 144 katlı Mina Plaza gökdeleni, patlayıcılarla kontrollü şekilde yıkıldı. 18 bin sondaj deliğine yerleştirilen patlayıcıların aktif hale getirilmesiyle gökdelenin 10 saniyede tamamen yıkıldığı görüldü. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.