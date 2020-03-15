140 Alman Belediyesi: Göçmenleri biz alalım

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Avrupa’nın kapılarını tamamen kapadığı savaş mağduru insanların görüntüleri karşısında Avrupa basını Almanya’yı hedefe koydu. Avrupalı yayın organlarının yanı sıra, Almanya STK’ları da hükümete ‘sığınmacılara kucak açın’ baskısı yapıyor. Alman Çocuk Koruma Birliği, Almanya’nın çatı mülteci kuruluşu Pro Asyl gibi örgütler de Almanya’nın sığınmacılara kapılarını açarak öncülük etmesi gerektiğini söylüyor. Almanya’da insanlar sokaklarda sığınmacıların getirilmesi için gösteriler ve yürüyüşler düzenlerken aralarında Köln, Düsseldorf, Hannover, Potsdam’ın da olduğu 140 belediye “Bizde yer var, hazırız” çağrısı yaptı.

BERLİN’İN U-DÖNÜŞÜ



AB’ye yakın yayın organlarından Euractiv de 2015’de çok sayıda göçmen alan Başbakan Merkel ve hükümetinin 5 yılda 180 derece değiştiğini iddia etti.